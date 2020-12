Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias Divulgação

30/12/2020

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis assinou nesta terça-feira, 29, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, a renovação do termo de convênio entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Prefeitura e a FUNDEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais). O documento tem o objetivo de atender as necessidades do Colégio da Polícia Militar na cidade, pioneiro na Baixada Fluminense.

“Quero saudar aos presentes e dizer que é com muita alegria que a gente dá mais este passo. Podemos afirmar que o Colégio da Polícia é um sucesso absoluto. É um projeto que estamos lutando para ampliar porque a população anseia por mais vagas. Nosso dever é acolher e valorizar estes jovens. Deixo meus sinceros agradecimentos à Comandante Nádia e a toda equipe da PM”, disse o prefeito de Duque de Caxias.



Após a assinatura, também na Vila Olímpica, aconteceu o sorteio público para o processo de seleção e classificação de candidatos para o lll Colégio da Polícia Militar (CPM/ERJ) para o ano letivo de 2021. Foram sorteadas 60 vagas para livre concorrência, sem nenhum tipo de reservas de vagas, para o 6º ano do Ensino Fundamental.



“Eu estou muito feliz porque meu filho foi sorteado. Ele terá uma boa educação. Reconheço o profissionalismo e a seriedade da instituição”, declarou o pai de Felipe Guimarães dos Santos, 11, Carlos Adriano dos Santos.



O processo de seleção seguiu as regras do edital. Foram sorteadas 30 pessoas presentes, maiores de idade e devidamente identificadas, para acompanhar os procedimentos da conferência dos números sorteados. Seguindo o documento, foram também sorteadas mais 18 vagas, com o objetivo de formar cadastro de reserva.



Quem desejar ver a relação dos sorteados acesse o link: www.pmerj.rj.gov.br