Homem é morto a tiros em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 16:16

Duque de Caxias - Um homem foi morto após ter o carro alvejado com diversos tiros, na noite desta terça-feira, 29, no bairro do Pilar. De acordo com testemunhas, o veículo onde a vítima estava foi atingido por mais de 20 tiros. O caso ocorreu na Rua Nossa Senhora da Conceição.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que investiga a morte de Márcio de Souza Pinto, de 28 anos. Ele era conhecido como Marcinho. Os policiais realizam diligências em busca de informações que auxiliem a esclarecer o caso e a identificar a autoria do crime.



Moradores relataram que o pai da vítima ainda tentou socorrê-la, mas a mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.