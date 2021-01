Duque de Caxias faz obra pra limpar rios e córregos Divulgação

Publicado 01/01/2021 14:15

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras, limpou mais de 250 km de rios e canais nos quatro distritos da cidade. Na última semana, em parceria com o Governo do Estado, foi iniciada a limpeza do Rio Saracuruna, no segundo distrito, que recebe afluentes de outros canais da região. Também em parceria foi realizada a limpeza do Rio Roncador e do Canal das Velhas. Ainda foram limpos e desassoreados o Rio Paulo e os canais Taquara, Vila Canaã, São Bento e Figueira, facilitando o escoamento das águas das chuvas.

Apesar dos apelos feitos aos moradores, em algumas regiões, durante o serviço de limpeza dos rios, canais e córregos, as máquinas da prefeitura retiram grande quantidade de lixo, com troncos de árvores, colchões, sofás, fogões e até geladeiras, além de garrafas Pet. Durante as últimas chuvas, algumas regiões em Xerém e Imbariê foram afetadas, deixando famílias desabrigadas e uma pessoa morta.



"Voltamos a pedir o apoio dos moradores de Duque de Caxias para que não joguem lixo nos rios e canais. O lixo, além de contribuir diretamente para as enchentes, coloca em risco toda população", disse o secretário municipal de Obras João Carlos Grilo.

Ele lembrou que a coleta de lixo domiciliar é feita três vezes por semana em todos os distritos e, diariamente, nas áreas urbanas e no centro da cidade. Informou ainda que a Subsecretaria Municipal de Limpeza Urbana mantém à disposição da população os telefones 0800 0222515, 2674-9090 e 2674-9017 para solicitação de coleta de lixo e retirada de entulho. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.