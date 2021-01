Washington Reis toma posse como prefeito de Duque de Caxias Eliakin Moura / Divulgação

Duque de Caxias - O prefeito reeleito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), tomou posse no fim da tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro, na Câmara Municipal da cidade. Além dele, o vice-prefeito, Wilson Miguel, e os 29 vereadores eleitos também foram empossados para a legislatura 2021-2024. O deputado federal Gutemberg Reis e o deputado estadual Rosenverg Reis, ambos do MDB, também acompanharam a solenidade, que aconteceu de forma restrita, por conta da Covid-19.



Em seu discurso de posse, Washington Reis lembrou dos desafios enfrentados por causa da pandemia do novo coronavírus:

“Esse 2021 é um ano desejado por todos, depois desse mal estar da chegada do vírus, que deve chegar a 200 mil mortos no próximo dias. Essa guerra é três vezes maior que a guerra nuclear de Hiroshima. Por isso, temos que agradecer a Deus por passar por esse ano”, disse.



O prefeito reeleito lembrou ainda das dificuldades financeiras enfrentadas nos últimos quatro anos, principalmente, em relação aos salários dos servidores. Washington Reis afirmou que vai quitar o décimo terceiro dos funcionários municipais na próxima semana.



"Assumimos com recursos escassos, com queda na arrecadação, queda de ISS, queda no Fundeb, mas, com nosso networking político, estamos há quatro anos trazendo verba pra cidade. Então, hoje se inicia aqui nosso momento de trabalho. E vamos concluir o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores essa semana. Deixamos os salários mais altos para serem pagos essa semana. A população pode esperar que faremos o maior governo da história de Duque de Caxias", prometeu Reis.

Washington vai para o terceiro mandato como prefeito de Duque de Caxias, sendo o segundo seguido. Reis governou a cidade entre 2005 e 2008.



Posse dos vereadores



Em primeiro ato da cerimônia, os 29 vereadores eleitos e reeleitos foram empossados para o mandato 2021-2024. A maior bancada da Câmara será do partido MDB, que elegeu sete vereadores. A eleição municipal foi realizada no último dia 15 de novembro.



Confira abaixo os 29 vereadores eleitos para o Legislativo caxiense nos próximos quatro anos:



Serginho (MDB)

Carlinhos da Barreira (MDB)

Marcos Tavares (Avante)

Sandro Lelis (MDB)

Delza de Oliveira (Patriota)

Celso do Alba (MDB)

Arthur Monteiro (DEM)

Danilo do Mercado (MDB)

Junior Reis (MDB)

Eduardo Moreira (PT)

Claudio Thomaz (DEM)

Chiquinho Caipira (DEM)

Anderson Lopes (Republicanos)

Clovinho Sempre Junto (Patriota)

Valdecy Nunes (Patriota)

Junior Uios (DEM)

Marquinho da Pipa (MDB)

Aquiciley Filho Adão do Campo (Republicanos)

Leide (Republicanos)

Vitinho Grandão (Solidariedade)

Boquinha (Solidariedade)

Sandro do Sindicato (Solidariedade)

Zezinho do Mineirão (PSL)

Catiti (Avante)

Moises Neguinho (PMB)

Quinzé (PL)

Jackson Wagner (PSD)

Michel Vila Nova (PSDB)

Deisi do Seu Dino (PSL)

Logo após, ocorreu a eleição da Mesa Diretora da Câmara que elegeu o vereador Celso do Alba (MDB) como presidente. Já a primeira vice-presidente será Delza de Oliveira (Patriota) e o segundo vice-presidente será o vereador Junior Reis. Para primeiro-secretário foi escolhido o vereador Claudio Thomaz (DEM) e o 2º secretário será Clovinho (Patriota).