Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Caxias, tem novo pároco

Padre Patrick Brandão, de 28 anos, é o mais jovem a assumir a função de pároco em Duque de Caxias Adielson Agrelos / Divulgação

Publicado 04/01/2021 11:55

Duque de Caxias - A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Jardim 25 de Agosto, acolheu a nova equipe pastoral, na última semana. O padre Patrick Brandão, de 28 anos, tomou posse como pároco da igreja. Ele é o pároco mais jovem a assumir a função. Patrick terá como auxiliares na equipe pastoral os vigários Padre Marcos Bejarano e Padre Josias Leal, além dos diáconos permanentes Manoel Raimundo e Raimundo Siébra.

Cabe ao pároco a função administrativa, além de dialogar com representantes do meio público, privado e civil. A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima possui outras dez comunidades, que se estendem aos bairros da Pauliceia, Parque das Missões, Parque Duque, Beira-Mar e adjacências.



"Assumo esse desafio com muita felicidade e alegria. Já conheço a paróquia, pois fiz estágio aqui por dois anos. Peço a Deus para me sustentar e vou contar com a ajuda de dois outros padres mais experientes. A Paróquia de Fátima faz parte da chamada Pastoral Urbana, com um cenário multicultural, com desafios próprios", afirma padre Patrick.

Ordenado padre há três anos, o religioso quer dialogar também com o público mais jovem da região.



"Muitos jovens se afastaram, mas a ideia é construir junto com os jovens que permanecem um projeto para trazê-los de volta. Os jovens são protagonistas. Não quero impor nada, quero propor, anunciar com alegria o Evangelho", diz.

Novos rumos



O até então pároco de Nossa Senhora de Fátima, o Padre Júlio Gerôncio tomou posse como pároco da paroquia Nossa Senhora das Graças, no Éden, em São João de Meriti. Ele substitui o Padre Agnaldo Luiz de Castro.

