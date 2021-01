Rio,22/09/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS, DUQUE DE CAXIAS, Hospital Adao Pereira Nunes, movimentacao no hospital de Saracuruna .Na foto, pacientes aguardam atendimento.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 17:19

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promete acabar com a fila de espera para cirurgia ortopédica no Hospital de Saracuruna. Nesta terça-feira, 5, pacientes que aguardam pelo procedimento participaram de uma reunião na unidade de saúde. O objetivo do encontro é promover o agendamento de todas as cirurgias até o próximo dia 16/01.

Prefeitura de Duque de Caxias quer acabar com fila de espera para cirurgia no Hospital de Saracuruna Divulgação



“Queremos acabar com o sofrimento daqueles que ficam esperando por meses, até anos, por uma cirurgia ortopédica. Reafirmo que chegamos para fazer a diferença, assim como fizemos no Hospital do Olho Júlio Cândido Brito, no Hospital São José, no Hospital Moacyr do Carmo e, agora, nessa nossa gestão no Adão Pereira Nunes. Desta forma, demonstramos que administrar é só correr atrás, ter respeito ao ser humano e temor a Deus”, afirmou o prefeito Washington Reis, que participou da reunião.



O secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, dr. José Carlos de Oliveira, garantiu que todos que estão aguardando por uma cirurgia ortopédica no Hospital de Saracuruna serão operados até o dia 16.

“Nesta reunião, serão agendadas as cirurgias de todos os pacientes que estão na fila. Serão feitos, hoje, todos os exames necessários, incluindo o risco cirúrgico”, adiantou.

Paciente vai ser operada no Hospital de Saracuruna Divulgação



Satisfeita com a notícia do agendamento da cirurgia ortopédica, a paciente Rosineide Batista dos Santos, de 53 anos, contou que sofreu um acidente doméstico há 15 dias e foi muito bem atendida no hospital. Satisfeita com a notícia do agendamento da cirurgia ortopédica, a paciente Rosineide Batista dos Santos, de 53 anos, contou que sofreu um acidente doméstico há 15 dias e foi muito bem atendida no hospital.

“Eu escorreguei em casa e quebrei o tornozelo. Vim ao hospital e tive um excelente atendimento. O médico ainda me falou que me ligariam em 15 dias para agendar a operação. Recebi o telefonema ontem para comparecer a reunião a fim de marcar a cirurgia. Tem pessoas que levam meses para operar e aqui resolveram muito rápido”, disse a moradora de Imbariê.