Cresce matricula nos cursos online da Fundec Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 10:48

Duque de Caxias - Em 2020, os brasileiros buscaram atividades empreendedoras como uma alternativa de renda, em uma tentativa de driblar a crise provocada pela pandemia. Em razão disso, o curso de empreendedorismo da Academia Fundec de Ensino à Distância foi o que mais recebeu matrículas, representando um salto de 150% em comparação com os doze meses de 2019.



O coordenador dos cursos a distância da fundação, José Leandro, disse que o curso de empreendedorismo é o divisor de águas entre o amadorismo e a profissionalização dos alunos que finalizaram as atividades no ambiente digital.

"Eu tenho contato com alunos que concluíram o curso de empreendedorismo e a sensação de todos é a mesma: sentiram-se, de fato, empresários. Essa capacitação é muito necessária. Antes disso, empreender era considerado uma atividade secundária. Atualmente, esse panorama mudou. Eles enxergam o negócio como remuneração principal, rendimento que sustenta a família", complementou o coordenador.



Segundo o vice-presidente da Fundec, Jonas Santana, o empreendedor lida a todo tempo com riscos e incertezas e a falta de conhecimento pode ser um agravante em inúmeras etapas do negócio.

“Portanto, facilitar a tomada de decisão nesses processos é o papel da educação, ferramenta cujo objetivo é preparar o indivíduo para o mercado de trabalho para que ele antecipe todas as dificuldades que pertence à área, minimizando riscos e potencializando os ganhos", disse Jonas.

Mais vagas



Uma das ações do prefeito Washington Reis neste início de segundo mandato é o fortalecimento ainda maior dos cursos à distância, através do aumento da oferta de vagas, que vai chegar a 160 mil já esse ano. Além do curso de Empreendedorismo, a Fundação oferece outros quatro: Alfabetização Digital, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética e Introdução à Internet de Todas as Coisas.



A primeira rodada de matrículas terá início no dia 25/01. Para mais informações, acesse o site (www.fundec.rj.gov.br) ou entre em contato através do WhatsApp (97464-6089).