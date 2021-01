Fundec apresenta novas diretoras Divulgação

Duque de Caxias - A Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais) apresentou duas novas diretoras, Alcineia Oliveira, de Educação, e Marilda de Paula, de Administração, que foram recebidas na sede administrativa pelo vice-presidente da Fundec, Jonas Santana. Durante a reunião com os servidores da sede, elas disseram que a experiência adquirida na esfera pública será agregadora no desempenho de suas funções daqui em diante, à frente de duas pastas tão importantes para a Fundação.



Alcineia Oliveira contou que 2021 vai ser um ano de desafios no setor de educação, incluindo o de formação profissional, e que vai utilizar o ensino a distância como ferramenta de suporte aos alunos, mas destacou a importância do professor na capacitação deles.

"O ambiente virtual de ensino é um instrumento muito importante na educação, especialmente no momento atual pelo qual estamos passando. A ideia é utilizar essa ferramenta, enquanto os órgãos competentes não permitem a volta às aulas presenciais, para entendermos suas funcionalidades na prática. Acreditamos que a figura do professor, presencial ou remota, é essencial na qualificação dos alunos da Fundec", declarou a nova diretora de educação.



Enquanto a diretora administrativa, Marilda de Paula contou que o objetivo dela à frente da pasta é manter a Fundação como base de apoio da Prefeitura de Duque de Caxias em suas inúmeras ações de fomento à educação, além de ampliar a formação profissional dos cidadãos. Ela também destacou o papel da Fundec para as mulheres do município.

"É muito prazeroso proporcionar a transformação de vidas através da educação profissionalizante, inclusive para o público feminino. É mediante a determinados cursos que mulheres adquirem conhecimento e se tornam profissionais, por exemplo, da área da beleza e, a partir disso, passam a ter uma nova renda para suas famílias", completou Marilda de Paula.



“Eu tenho certeza que as indicações, que partiram do prefeito Washington Reis, vão integrar e melhorar o trabalho que vem sendo desenvolvido na instituição nas áreas de educação e administrativa, afirmou o vice-presidente.