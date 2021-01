Pré-matrícula: lista contém nomes dos alunos que já eram da rede e solicitaram transferência de matrícula Reprodução

Publicado 07/01/2021 19:25

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias iniciou a fase de efetivação da matrícula de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Os responsáveis têm até o dia 13 de janeiro. Para conferir a lista dos contemplados é necessário acessar o site www.smeduquedecaxias.rj.gov.br



Segundo o calendário oficial de matrícula, a partir do dia 14 de janeiro de 2021 será realizado o sorteio público para alunos de 1 a 3 anos de idade, modalidade Ensino Infantil, nos quatro distritos da cidade. O documento também informa que no dia 20 de janeiro será divulgada a lista dos contemplados na 1ª fase no portal da secretaria.

A Secretaria de Educação visa atender a todos de maneira democrática, já que todo o processo é feito de maneira digital. Quem tiver dúvidas sobre os procedimentos para realização de matrícula no município pode ligar para a Coordenadoria de Assistência ao Educando da SME, tel.; 2771-6787.