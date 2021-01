Jovens estão tentando conquistar e manter seu lugar ao sol Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 10:00

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense bateu recorde no número de empregos gerados em 2020. De acordo com dados da Firjan, por meio da plataforma Retratos Regionais, Duque de Caxias gerou 2,6 mil empregos formais em novembro do ano passado. A alta nesse número colocou o município em saldo positivo no acumulado do ano. Ou seja, por enquanto, Caxias gerou mais emprego do que perdeu.



A melhora na estatística se deve aos serviços de catering, bufê e outros serviços de comida. Este setor gerou, em novembro, 2.555 empregos. Serviços de construção, escritório e transporte rodoviário de carga também ajudaram o município a fechar o mês com saldo positivo.



Entre as atividades que mais perderam empregos estão: transporte rodoviário coletivo de passageiros (- 1.258); fabricação de cabines, carroceiras e reboques (- 956); comércios varejista (- 662); restaurantes (- 372).



Pandemia prejudicou



Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, Duque de Caxias registrava um acumulado positivo de 1,5 mil empregos gerados. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, os números despencaram drasticamente. Entre março e julho, a cidade perdeu 6,7 mil postos de trabalho formais.



A situação começou a melhorar a partir de agosto, quando Caxias gerou 2,1 mil empregos. A partir de então, os números voltaram a crescer consideravelmente. No acumulado do ano, até o momento, o setor que mais cresceu foi o de alimentação e serviços.