Prefeitura de Duque de Caxias conclui obra do Canal Farias Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 17:05

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras de Duque de Caxias concluiu esta semana a construção de uma galeria de concreto em um trecho de 1,2 km do Canal Farias, em Saracuruna, no segundo distrito. A obra faz parte do programa de combate às enchentes da prefeitura, que vem atuando em todos os distritos na limpeza e desassoreamento de rios e canais. Foram instaladas redes de galeria pré-moldada em concreto armado que vão aumentar a capacidade de escoamento das águas nos dias de chuva forte evitando, com isso, os transbordamentos e os alagamentos na região.

Prefeitura de Duque de Caxias conclui obra do Canal Farias Divulgação



Sobre o trecho canalizado está sendo construído um parque linear com uma grande área de lazer. Além de pavimento intertravado de concreto, o local vai ganhar pista de caminhada, ciclovia, playground, academia de ginástica, jardins e áreas para descanso com bancos e mesas, entre outros equipamentos. A Secretaria de Obras também está realizando a limpeza e o desassoreamento do canal próximo ao deságue para aumentar o escoamento das águas. Sobre o trecho canalizado está sendo construído umcom uma grande área de lazer. Além de pavimento intertravado de concreto, o local vai ganhar pista de caminhada, ciclovia, playground, academia de ginástica, jardins e áreas para descanso com bancos e mesas, entre outros equipamentos. A Secretaria de Obras também está realizando a limpeza e o desassoreamento do canal próximo ao deságue para aumentar o escoamento das águas.

Publicidade

Prefeitura de Duque de Caxias conclui obra do Canal Farias Divulgação



O programa de combate às enchentes, iniciado em 2017, já limpou mais de 250 quilômetros de rios, canais, córregos e valões, facilitando o escoamento das águas nos dias de chuvas fortes, registradas durante o verão. O secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, disse que as obras de canalização do Canal Farias estão sendo realizadas por administração direta, sem a contratação de empresa, e acompanhadas de perto pelo prefeito Washington Reis.

O programa de combate às enchentes, iniciado em 2017, já limpou, canais, córregos e valões, facilitando o escoamento das águas nos dias de chuvas fortes, registradas durante o verão. O secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, disse que as obras de canalização do Canal Farias estão sendo realizadas por administração direta, sem a contratação de empresa, e acompanhadas de perto pelo prefeito Washington Reis.