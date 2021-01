Banco de leite do Hospital de Saracuruna inicia campanha Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 10:19

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, através da direção do Hospital de Saracuruna Adão Pereira Nunes, convida as mães que estão amamentando a doar leite materno, afim de manter abastecido o estoque do banco de leite da unidade. Após as festas de fim de ano e recessos, os bancos de leite tendem a diminuir os estoques.



O hospital conta com equipe de enfermagem que vai até a casa da doadora, caso ela não possa ir pessoalmente, além de contar com espaço físico equipado para receber as doadoras. Durante a doação, as mães recebem todo o suporte da equipe.

Neste momento, o hospital conta com 21 doadoras. Só no mês de dezembro realizou cerca de 19.000 atendimentos e 100 visitas domiciliares. Além de doar, as mães que tiverem dificuldade em amamentar também podem entrar em contato com hospital, para receber orientações da equipe técnica.



