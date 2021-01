Caminhão recuperado em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 10:44

Duque de Caxias - Policiais Militares do 15º BPM (Duque de Caxias) recuperaram um caminhão com a carga intacta, na tarde deste domingo, 10. Segundo informações, o veículo estava sendo roubado quando foi interceptado pelos agentes no bairro Parque Duque, fazendo com que os criminosos fugissem do local em uma motocicleta. Não há informações se alguém foi preso durante a ação policial.



O motorista do caminhão e o automóvel foram conduzidos ao terminal e toda a carga foi recuperada intacta. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia.