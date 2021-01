Chuva alagou ruas em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 13:59

Duque de Caxias - De acordo com o ClimaTempo, pode voltar a chover no fim da tarde e início da noite desta segunda-feira, 11, na cidade da Baixada Fluminense. As pancadas devem ser fortes, principalmente, nas regiões perto da Serra, como bairros do terceiro e quarto distritos.

Na noite deste domingo, 10, foram registrados 151 milímetros de chuva em 24 horas. A Defesa Civil de Duque de Caxias informou ainda que foram registradas três ocorrências, duas de desabamento de casas, na Rua Sergipe e na Rua Ceará, em Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito, sem vítimas. A terceira ocorrência foi a queda de uma árvore, obstruindo a via de entrada do bairro Santo Antônio, em Xerém, quarto distrito. Também não há registro de vítimas.

Publicidade

Chuva alagou ruas em Duque de Caxias Reprodução

Além disso, outros bairros registraram alagamentos, como Imbariê, Jardim Primavera e Centro da cidade. Nas regiões afetadas equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras estão atuando no monitoramento e na limpeza e manutenção dos canais e de bueiros.

Publicidade

A Defesa Civil de Duque de Caxias orienta a população para que no caso de emergência, solicite atendimento através dos telefones 193 (Corpo de Bombeiros), 199 e 08000 230 199 (Defesa Civil).

Publicidade