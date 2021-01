Tragédia na Serra: voluntários de Duque de Caxias participaram de ação Arquivo

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 10:53

Duque de Caxias - Há exatamente 10 anos, em janeiro de 2011, as chuvas provocaram uma tragédia na Região Serrana do estado, deixando centenas de mortos e mais de 20 mil moradores desabrigados e desalojados. A data foi lembrada pelo governador em exercício, Claudio Castro, em Friburgo, onde ele anunciou investimentos para recuperação ambiental do município para onde transferiu, por alguns dias, a sede do governo e decretou luto oficial. O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, junto a outros gestores municipais, esteve na região em solidariedade às vítimas da tragédia.

Na época, em auxílio aos moradores de Friburgo e às autoridades, cerca de 250 agentes da Defesa Civil de Duque de Caxias e voluntários do Processo Apell de Campos Elíseos trabalharam durante 20 dias. Eles ajudaram na distribuição de cestas básicas, no gerenciamento de abrigos, nos postos de saúde e no auxílio no trânsito. Também tiveram grande atuação no auxílio social, nas buscas e salvamento, no resgate de vítimas e no trabalho de logística.

O prefeito Washington Reis, que esteve em Friburgo com os secretários municipal de Saúde, Dr. José Carlos de Oliveira, de Obras João Carlos Grilo e de Comunicação Aroldo Brito e o deputado estadual Rosenverg Reis, destacou que, na ocasião da tragédia, era subsecretário de Obras do Estado e acompanhou as ações nas cidades atingidas pelas chuvas. Destacou, ainda, as ações do governador Claudio Castro que vem atendendo prefeitos, deputados e vereadores.

“Em Duque de Caxias, todos os projetos em parceria com o estado estão em andamento”, ressaltou o prefeito.