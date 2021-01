Por O Dia

Publicado 14/01/2021 10:14

Duque de Caxias - Um suspeito foi baleado e outro preso após confronto com policiais militares no bairro Parque Santo Antônio. O ferido foi levado para o Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Na ocasião, foram apreendidos uma pistola, rádios transmissores de comunicação e farto material de entorpecente.

A Polícia Militar pede que informações podem ser passadas em sigilo através do telefone (21) 97147-4227.

Criminosos do bairro Parque Santo Antônio tentaram desafiar nosso policiamento estratégico e planejado contra os marginais, mas se deram mal.

Contamos com informações que se manterão em sigilo através do telefone (21) 97147-4227. Ajudem-nos a acabar com a criminalidade em nossa região. Juntos somos fortes!