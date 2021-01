Pistola encontrada com suspeito após tiroteio em Duque de Caxias Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 18:36

Duque de Caxias - Um suspeito foi baleado após confronto com policiais militares na comunidade do Sapinho, na manhã desta sexta-feira, 15. Os agentes faziam uma operação contra o tráfico de drogas da região, com o objetivo de diminuir o roubo de cargas, quando houve o ataque. Os policiais revidaram. Após o tiroteio, a PM encontrou um o homem baleado.

Ele foi levado para o Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes. Não há informação sobre o estado de saúde do suspeito.

Com o rapaz, a polícia encontrou uma pistola, um carregador com farta munição intacta. O caso foi registrado na delegacia da região.