Fundec vai lançar projeto para população rural de Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:17

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais) vai lançar um projeto visando o desenvolvimento humano e de renda para os habitantes da área rural de Duque de Caxias. A parceria será feita com a Besouro (Agência de Fomento ao Empreendedorismo da Juventude), a Secretaria Municipal de Agricultura e o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DESANS). O encontro contou com a presença do secretário municipal de Agricultura, André Leonardo, que foi recebido pelo vice-presidente da Fundec, Jonas Santana, e pela diretora de educação, Alcineia Oliveira.



O programa ‘Jovens Rurais - Possiblidades do Campo’ tem como objetivo, segundo Guilherme dos Santos, operador de produção da Besouro, gerar renda para os jovens da área rural, fortalecendo a agricultura familiar e a sucessão.

"A ideia é especializar a população rural a partir de uma atividade que eles já praticam diariamente. O projeto vai oferecer essa profissionalização a fim de que eles façam disso a renda principal da família", completou Guilherme.



A diretora de educação da Fundação, Alcineia Oliveira, contou que o projeto terá início assim que forem liberadas as aulas presenciais pelos órgãos de saúde.

Publicidade

"Enquanto não liberam as atividades em sala de aula, a Fundec vai se preparar para oferecer um curso de capacitação com excelência. O programa vai contar com três turmas de 30 alunos cada" disse a diretora.



O vice-presidente da Fundec, Jonas Santana, destacou que o convênio vai alcançar pessoas da área rural do município e oferecer oportunidade de mudar o panorama da vida no campo.

"O prefeito Washington Reis deu uma missão para Fundec, de melhorar a vida das pessoas dos quatro distritos de Duque de Caxias, por meio da educação profissionalizante. O jovem, portanto, tem um papel fundamental para o futuro da agricultura na nossa cidade e é deles que vão surgir dois conceitos que irão nortear essa transformação, que são a inovação das práticas de trabalho no campo e a identidade rural", complementou Jonas Santana.