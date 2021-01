Duque de Caxias começa vacinação contra Covid-19 em asilos Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 10:38

Duque de Caxias - Wilson Velez da Silva, de 65 anos, é o primeiro idoso morador em asilo a receber a dose da vacina contra a Covid-19 no município de Duque de Caxias. Wilson, que é residente na Obra de Recuperação e Assistência Social Getsêmani, uma instituição de longa permanência para idosos localizada no bairro Capivari, no quarto distrito, recebeu a vacina aplicada pelo secretário municipal de Saúde, Dr José Carlos de Oliveira. A instituição recebeu um lote com 50 doses.

Duque de Caxias começa vacinação contra Covid-19 em asilos Divulgação

Publicidade

As vacinas, que foram trazidas em veículo do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), pela enfermeira Heloísa Santos, contaram com escolta da Polícia Militar. Foram imunizados os idosos residentes e os profissionais que prestam serviço no local.



“Hoje é um dia de muita esperança e que marca o início da vacinação contra a Covid-19 em nosso município. Dois grupos são prioritários para receber a vacina neste momento, os profissionais da saúde, que com muita dedicação estão na linha de frente no enfrentamento à doença e aqueles que estão abrigados em Instituições de Longa Permanência para Idosos, como abrigos e asilos. Estou muito feliz por começarmos a vacinação aqui pelo Asilo Getsêmani, que tem um trabalho reconhecido em nossa cidade. A partir daqui, vamos correr todos os abrigos e asilos no município, levando a vacina para todos”, destacou o secretário de Saúde.

Publicidade

Duque de Caxias começa vacinação contra Covid-19 em asilos Divulgação



A diretora do Getsêmani, Natilde Firmino, destacou a alegria com que os funcionários e idosos receberam a notícia de que seriam os primeiros a receber a vacina no município. A diretora do Getsêmani, Natilde Firmino, destacou a alegria com que os funcionários e idosos receberam a notícia de que seriam os primeiros a receber a vacina no município.

“Estamos muito felizes com a chegada da vacina e mais ainda por sermos o primeiro asilo a ser imunizado em Duque de Caxias. Esses tempos de pandemia estão sendo muito difíceis para todos nós, o medo da doença é constante, mas graças a Deus não perdemos nenhum dos nossos residentes. Estamos recebendo um grande presente de Deus, que é a vacina, e somos muito gratos por isso!”, disse Natilde.



Segundo o cronograma do Plano Municipal de Vacinação, até o dia 26/01, deverão receber a primeira dose da vacina cerca de 485 idosos e 35 pessoas com deficiência, que vivem em instituições no município. Além do Lar de Idosos Getsêmani, outras nove instituições serão contempladas com a vacina em Duque de Caxias.