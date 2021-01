Prefeitura de Duque de Caxias faz pagamento para servidores Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 15:34

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias prorrogou o decreto para prevenção e enfrentamento da propagação ao contágio decorrente do novo Coronavírus. Estão suspensas as aulas na rede pública municipal de ensino, incluindo a Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais) até 31 de janeiro de 2021.



O documento reforça que não haverá prejuízo da manutenção do calendário escolar recomendado pelo Ministério da Educação. Em caso de descumprimento das medidas previstas, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto no art. 268 do Código Penal.

Início da vacinação

Duque de Caxias já começou a vacinar as primeiras pessoas contra a Covid-19. A enfermeira Elisângela Luiza da Silva Campos, de 44 anos de idade, foi a primeira imunizada no Hospital Municipal São José, onde trabalha. Já Wilson Velez da Silva, de 65 anos, foi o primeiro idoso morador em asilo a receber a dose, na Obra de Recuperação e Assistência Social Getsêmani, no bairro Capivari.

Inicialmente, na cidade, serão priorizados os trabalhadores de saúde e a população idosa que vive em instituições de longa permanência. Nesta etapa, a vacina irá até os pacientes a serem vacinados. Nas etapas posteriores, que ainda serão iniciadas e divulgadas, a população irá até os locais de vacinação.