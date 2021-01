Em novembro a fundação abrirá mais 19 mil vagas em cursos a distância divulgação

Publicado 21/01/2021 12:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, através da modalidade de Ensino à Distância (EAD), vai abrir a primeira rodada de matrículas do primeiro semestre na próxima segunda-feira, 25. Ao todo, serão oferecidas 20 mil vagas. Os interessados devem fazer as inscrições até o dia 08/02.



As vagas disponíveis são para os seguintes cursos: Alfabetização Digital, Empreendedorismo, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética e Introdução à Internet de Todas as Coisas. As aulas estão previstas para iniciar no dia 01/02, com término no dia 08/03.



As matrículas deverão ser efetuadas através do site da fundação. O processo encerrará quando todas as vagas forem preenchidas, independente do número de candidatos. Para efetuar a matrícula, o aluno deve informar o CPF, telefone, data de nascimento e email para cadastro na plataforma de aprendizagem online.



Para mais informações, os interessados devem acessar o site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou entrar em contato, através do whatsapp (21 97464-6089).