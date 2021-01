Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 17:44

Duque de Caxias - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em ação conjunta com agentes da Polícia Civil do Espírito Santo, prenderam, nesta quarta-feira, 20, um homem, de 20 anos, acusado de ter matado um frentista em Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi detido no bairro Parque Paulista, em Duque de Caxias.



O crime, investigado por agentes do Espírito Santo, aconteceu em outubro do ano passado, no interior de um posto de combustível. Contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça, pelo crime de homicídio.