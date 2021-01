Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias realiza aula inaugural do ano letivo de 2020 Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 26/01/2021 16:20

Duque de Caxias - O período de matrículas para os novos alunos do lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, em Duque de Caxias, terá início no dia próximo dia 02. O prazo é referente ao ano letivo 2021. A lista nominal com os candidatos que foram sorteados no dia 29/12 pode ser conferida nos sites da Prefeitura de Duque de Caxias, da Fundec e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



Segundo o edital que organizou a seleção, os candidatos classificados no sorteio, dentro do limite das vagas, serão convocados para a matrícula obedecendo estritamente à ordem do mesmo. Além disso, o candidato selecionado e seu responsável legal deverão comparecer ao colégio, na data estabelecida, com os seguintes documentos: certidão de nascimento, documento oficial de identidade do candidato, CPF e documento funcional oficial de identidade do responsável legal, histórico escolar, duas fotos 3x4 coloridas e recentes, carteira de vacinação, comprovante de residência e atestado médico, indicando se é apto ou não para exercer atividades físicas.



De acordo com a comandante do lll CPM/ERJ, tenente-coronel Nádia Luana Cardoso, a publicação do edital de um novo processo seletivo para o colégio ocorrerá também no próximo mês. No documento, será divulgado o acréscimo de mais 120 vagas a serem distribuídas do 6º ao 8º anos do Ensino Fundamental. O aumento das vagas foi necessário em função da grande procura pelo lll CPM/ERJ. No sorteio realizado no final de 2020, foram efetuadas 1.876 inscrições para 60 vagas.



A Prefeitura de Duque de Caxias anunciou também que realizará uma série de obras no colégio, localizado no bairro Jardim Gramacho. A PMDC investirá na construção de um alojamento, na ampliação de mais seis salas e um laboratório. Para o prefeito da cidade, Washington Reis, a unidade é um projeto modelo para todo o Brasil.

“É uma iniciativa que deu muito certo. É um sucesso absoluto e a fila é muito grande para ingressar no Colégio da Polícia,” disse o chefe do Executivo.