Vasco reinugura CT em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 17:37

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, participou da reinauguração do Centro de Treinamento Caxias do Club de Regatas Vasco da Gama. O espaço recebeu novas instalações e será destinado exclusivamente para o futebol feminino e futebol de base. Na ocasião, as ‘Meninas da Colina’, que faziam um amistoso contra a equipe do Projeto Pelourinho, ajudaram a descerrar a placa de inauguração do CT. Depois de inaugurar, em outubro, o CT do Almirante, para o time profissional, o Presidente Alexandre Campello falou com orgulho sobre a entrega de mais um Centro de Treinamento, aumentando e valorizando o patrimônio do Clube.

“Para mim, representa muito. Primeiro é uma honra como presidente do Clube ter essa conquista de inaugurar dois CTS. Mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos, hastear a bandeira no CT de Caxias é motivo de muito orgulho e especialmente de bastante satisfação. Como vascaíno, fico realizado em saber que o nosso Clube definitivamente entrou no século XXI e começa a reunir as condições que um grande clube precisa ter no cenário nacional”, disse Alexandre Campello.



Feliz com a inauguração do Centro de Treinamento, o prefeito de Duque de Caxias, que hasteou a bandeira do clube durante a cerimônia, contou que é um Grande Benemérito do Vasco da Gama.

"Cada vez mais, o Vasco finca raízes profundas na nossa cidade. Temos um grande orgulho em ter esse novo Centro de Treinamento aqui. Nossa administração prioriza o esporte porque entende que ele é capaz de mudar a vida das pessoas", ressaltou Washington Reis.

“Cada vez mais, o Vasco finca raízes profundas na nossa cidade. Temos um grande orgulho em ter esse novo Centro de Treinamento aqui. Nossa administração prioriza o esporte porque entende que ele é capaz de mudar a vida das pessoas”, ressaltou Washington Reis.



O CT de Duque de Caxias foi construído no início dos anos 2000. O local, agora, foi ampliado e recebeu novos equipamentos para aprimorar a qualidade dos treinamentos e qualificar o futebol do clube.