Publicado 30/01/2021 11:59

Duque de Caxias - Duque de Caxias vai ganhar, em breve, mais quatro unidades de saúde para a rede municipal. Entre elas, um hospital infantil no terceiro distrito. As outras três unidades estão sendo construídas nos bairros Figueira e Pilar, no segundo distrito, e no bairro Olavo Bilac, no primeiro distrito. O município é hoje referência na área de saúde e recebe pacientes de toda Região Metropolitana.

O novo hospital especializado no atendimento infantil, quando for inaugurado, vai desafogar o atendimento na UPA Pediátrica e no Hospital Infantil Ismélia da Silveira, localizados no Centro. Essas unidades, pelo grau de excelência no atendimento, recebem pacientes de várias partes do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense e da Região Serrana.

As obras do Hospital Infantil de Parada Angélica foram iniciadas no primeiro governo do prefeito Washington Reis e ficaram paralisadas desde então. No ano passado, as obras foram retomadas pela Secretaria Municipal de Obras e se encontram bem adiantadas.

O novo hospital, localizado na Rua Francisco Muniz Sodré, ocupa uma área construída de 1.200 m² e terá oito consultórios, seis salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, de raio-X e dependências para os profissionais de saúde. Sua estrutura vai atender especialmente aos moradores do segundo e quarto distritos de Duque de Caxias e também aos moradores de regiões próximas e cidades vizinhas.



A nova unidade conta ainda com placas solares que garantem a produção de energia limpa, que ajudam o meio ambiente e reduzem os gastos com o fornecimento de energia elétrica.

O prefeito Washington Reis entregou no governo passado seis UBS – Unidades Básicas de Saúde nos bairros Parque das Missões, Parque Leal, Barro Branco, Cangulo e Calundu, construídas com recursos federais, e, na Taquara, em parceria com a Coca-Cola. Foi ampliado também o atendimento no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e no Hospital Infantil Ismélia da Silveira. Além disso, as unidades de saúde dos quatro distritos receberam muitas melhorias.