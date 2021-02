Fundec renova convênio com IFRJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 11:32

Duque de Caxias - A Fundec renovou o convênio com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). A reunião que sacramentou a ampliação da parceria ocorreu na sede administrativa da Fundação e contou com as presenças do vice-presidente da Fundec, Jonas Santana, e da diretora de educação, Alcineia Oliveira, além da diretora-geral do Instituto, campus Duque de Caxias, Maria Celiana.



A diretora-geral do campus Duque de Caxias contou sobre a importância da renovação do vínculo com a Fundec e os principais termos do acordo de cooperação entre as duas instituições.



"Nessa nova fase de acordo, temos o objetivo de melhorar o atendimento aos alunos da Fundação que frequentam o campus da IFRJ, uma vez que é importante duas entidades tão importantes na área de educação mantenham essa cooperação. Na assinatura do contrato em 2019 ficou estabelecido que a Fundec teria uma turma de curso preparatório dentro do IFRJ, assim como as vagas remanescentes do Instituto seriam enviadas para Fundação sortear", afirmou a diretora-geral da IFRJ.



O vice-presidente da Fundec, Jonas Santana, celebrou a ampliação do vínculo com a IFRJ e falou a respeito do trabalho de integração com outros órgãos públicos prestadoras de serviço na área de educação.



"Devido ao trabalho de excelência do prefeito Washington Reis, Duque de Caxias é referência em educação. São inúmeros aparelhos públicos nesse setor, como os 27 Centros da Fundec, o Colégio da Polícia Militar, entre outros. Então estabelecer parceria com uma instituição da dimensão da IFRJ é proporcionar aos estudantes da Fundação o acesso a uma educação de qualidade, mudando para melhor o panorama educacional, de trabalho e de renda da nossa população", reiterou Jonas Santana.