Alunos voltam às aulas em Duque de Caxias Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:39

Duque de Caxias - O primeiro dia de volta às aulas presenciais na rede particular da Educação Infantil de Duque de Caxias teve boa adesão nesta segunda-feira, 1. De acordo com os diretores das principais unidades de ensino da cidade, houve um comparecimento de quase 30% dos alunos esperados - segundo as normas estaduais, neste primeiro momento, as salas podem receber até 35% dos estudantes.



"Percebemos que os pais estão querendo esse retorno dos alunos para a sala de aula", afirmou o gestor do Colégio Transformação, Gilpearton Matos.

Para que as aulas presenciais ocorram, os colégios particulares precisam seguir uma série de medidas sanitárias contra o novo coronavírus. Algumas delas são: uso obrigatório de máscara, instalação de totens de álcool em gel, distância entre as carteiras, entre outros.Caso alguma irregularidade seja constatada, o responsável pela unidade escolar poderá sofrer sanções, como a aplicação de multas.



Os diretores dos colégios particulares da Educação Infantil de Duque de Caxias ressaltam que as aulas online permanecem para os pais que ainda não se sentem confortáveis em mandar os filhos para a escola.



Decreto municipal



Na última semana, representantes das unidades escolares se reuniram com o prefeito Washington Reis e o presidente da Câmara do município, vereador Celso do Alba, para obter detalhar o retorno da volta às aulas.