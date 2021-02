Duque de Caxias faz ação contra hanseníase Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 14:40

Duque de Caxias - O “Janeiro Roxo”, mês de campanha dedicada à conscientização, prevenção e luta contra a hanseníase, foi marcado por ações desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Vigilância em Saúde e Coordenação do Programa de Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias. Em função das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, este ano, as ações foram voltadas para a abordagem dos usuários, com distribuição de panfletos e folder informativo.



A campanha “Janeiro Roxo” teve como público-alvo os usuários das Unidades Pré Hospitalares (UPH) do município. A iniciativa é alusiva ao Dia Mundial da Luta contra a hanseníase, que aconteceu no último domingo de janeiro (31), e tem o objetivo de alertar a população sobre os sinais e sintomas da doença, além de incentivar a procura pelos serviços de saúde.

A hanseníase é uma doença de pele que atinge os nervos periféricos, podendo levar à incapacidade física irreversível. Para reverter e evitar esse quadro, o diagnóstico precoce é fundamental. A hanseníase tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A terapia dura em média de seis meses a um ano. O contágio da doença acontece com contato íntimo e prolongado, em lugares fechados e sem ventilação, com a respiração de pessoa portadora da bactéria.



Os sinais incluem manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, principalmente com perda de sensibilidade, em qualquer parte do corpo. Elas não coçam, não permitem a sudorese local e, algumas vezes, provocam a queda dos pelos.



Confira a lista das unidades de saúde que disponibilizam serviços voltados para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da Hanseníase no município:

* UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube – Parque Equitativa)

* UPH Xerém (Rua Nóbrega Ribeiro, s/n –Xerém)

* UPH Campos Elíseos (Av. Actura, 333 – Campos Elíseos)

* UPH Imbariê (Rua Santa Catarina – Imbariê)

* UPH do Pilar (R. Carlos Alvear, s/n - Pilar)

* UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/n – Parque Uruguaiana)

* UBS Antônio Granja (Rua Guanabara – Parque Fluminense)

* CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Rua General Gurjão – Centro)

