Colégio da PM recebe novos alunos Divulgação/Eliakim Moura

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 10:47

Duque de Caxias - Começou o período de matrículas para os novos alunos do III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, em Duque de Caxias. A lista nominal com os sorteados no dia 29 de dezembro do ano passado pode ser conferida nos sites da Prefeitura e da Polícia Militar. Os candidatos classificados dentro do limite das vagas estão sendo convocados obedecendo estritamente à ordem do sorteio.



Muito animada com a classificação da filha para o III CPM/RJ, a auxiliar administrativa Cristina Andrade explicou:

“A gente está vivendo a expectativa de que ela tenha um regime disciplinar elevado, que vai ser muito bom para ela. Até pela idade, para ela já ir se acostumando com esse ambiente. E ela já está começando a pensar na possibilidade de seguir mais tarde uma carreira militar. Isso é muito bom!”, contou.



De acordo com a direção da unidade escolar, a publicação do edital de um novo processo seletivo está prevista pra acontecer ainda em fevereiro. No documento, será divulgado o acréscimo de mais 120 vagas que serão distribuídas do 6º ao 8º anos do Ensino Fundamental. O aumento das vagas foi necessário em função da grande procura no último sorteio, quando 1.876 estudantes disputaram 60 vagas.