Publicado 04/02/2021 16:55

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou dois novos locais do sistema Drive Thru para a vacinação de idosos com mais de 80 anos nesta sexta-feira, 5, na cidade. A imunização contra a Covid-19 vai ocorrer, a partir das 7h, na Praça do Pacificador, no Centro, e na Praça da sede da Prefeitura, em Jardim Primavera. Segundo o comunicado, o "objetivo é atingir os outros distritos da cidade. Por isso não haverá o sistema Drive Thru, em Xerém, nesta sexta-feira".

A cidade da Baixada Fluminense iniciou a campanha Drive Thru nesta quinta-feira, 4, em Xerém, no estacionamento da antiga empresa Marcopolo. Desde as primeiras horas do dia, era possível encontrar carros enfileirados para o local. O trânsito chegou a ser impactado, com engarrafamento chegando até a Rodovia Washington Luiz.

De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, foram vacinados pouco mais de mil pessoas neste primeiro dia do sistema Drive Thru.

A vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias seguirá a seguinte programação:



* Servidores da Educação – Maiores de 60 anos de idade: Serão contemplados 1.190 trabalhadores com idade acima de 60 anos, da rede municipal de Educação de Duque de Caxias. Os trabalhadores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para mais informações.



* Idosos acamados – Maiores de 80 anos: Aqueles que estão enfermos ou têm impedimentos de saúde para locomoção, receberão a visita das equipes das Unidades de Saúde da Família (USF) para a aplicação da primeira dose da vacina. Os idosos que não estão cadastrados em área de USF, devem buscar informações de como fazer esse cadastro, na unidade de saúde municipal próxima à residência.

* Sistema Drive Thru: Só serão vacinados os idosos acima de 80 anos, que estiverem em veículos. A prefeitura segue esse sistema para evitar aglomerações e a exposição de idosos em filas nos postos de saúde.