Polícia troca tiros com criminoso em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 18:02

Duque de Caxias - Um criminoso foi baleado durante uma troca de tiros com PMs do 15º BPM, nesta sexta-feira, 06, no bairro Campos Elíseos. De acordo com os policiais, o acusado atirou contra eles que revidaram a ação criminosa. Após o confronto, que aconteceu na Rua Sete, o elemento foi encontrado baleado com uma pistola cal 9 mm, carregadores e munição.



O criminoso foi socorrido ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, onde permaneceu custodiado. A ocorrência foi registrada na 60ªDP (Campos Elíseos).