Publicado 09/02/2021 12:11

Duque de Caxias - Os estudantes matriculados em 2020 para as 19 mil vagas oferecidas pela Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), nos cursos presenciais, interrompidos em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), só terão a matrícula garantida em caso de confirmação.



É necessário acessar o site da Fundec (https://www.fundec.rj.gov.br/confirmacao_matriculas.php) e confirmar o interesse em estudar na Fundação em 2021. O aluno também tem a opção de comparecer ao Centro de Ensino mais próximo de sua residência. Os interessados terão até a esta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, para realizar a confirmação. No ato, o estudante deve informar o CPF para que a vaga seja garantida.



Para mais informações, acesse o site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou entre em contato através do Whatsapp (21 97464-6089).