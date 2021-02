O criminoso foi preso nesta sexta-feira na Ilha do Governador por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 11:48

Duque de Caxias - A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) prendeu um homem que era procurado desde 2017 por abusar sexualmente da cunhada, que tinha entre 11 e 13 anos na época. O suspeito, de 26 anos, foi preso nesta quarta-feira, 10.



Segundo as investigações da Dcav, ele estava escondido em uma comunidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com monitoramento, a delegacia conseguiu prendê-lo no estacionamento de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.



Os abusos aconteceram na casa da vítima, sob ameaças do cunhado, que dizia que ninguém acreditaria nela. Por causa dos abusos, a criança começou a se automutilar, chamando a atenção dos seus professores. Em uma dinâmica na escola, ela contou que estava sendo abusada.



De acordo com a polícia, a Operação Proteção à Infância foi desencadeada pela Dcav em dezembro do ano passado e já prendeu oito criminosos.