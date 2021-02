Quadra da Grande Rio recebe intervenção artística Flávia Junqueira/Direitos reservados

Por O Dia

Publicado 11/02/2021

Duque de Caxias - A quadra da escola de samba Grande Rio, em Duque de Caxias, é a primeira de seis escolas de samba do Grupo Especial do Rio, considerado a elite do carnaval carioca, que vão receber, até domingo (14), intervenções artísticas da fotógrafa paulista Flávia Junqueira. Além de fotos, Flávia vai fazer vídeos, que ao fim do projeto serão editados em um documentário.



A inspiração para o trabalho foi a situação completamente diferente que a pandemia de Covid-19 causou na vida dos componentes das escolas e dos visitantes das quadras.



“A ideia de entrar nesses espaços foi justamente por entender que o carnaval é uma festa popular, muito característica de nosso país e, neste momento, com todas as restrições que estamos passando por causa do novo coronavírus, esses espaços estão extremamente vazios, quando a gente sabe que se fosse uma situação normal estariam repletos de pessoas, supercoloridos e com samba. As quadras são lugares de união do público”, disse a fotógrafa em entrevista à Agência Brasil.



No lugar do ambiente vazio estará um cenário produzido por Flávia Junqueira com balões, confetes, serpentinas, papel picado e fumaça colorida nas cores de cada escola.

“As fotos são sem ninguém, para refletir um pouco sobre este momento em que a gente vive e [espaços] que, na maioria das vezes, estariam lotado e com muitas festas. É mostrar o vazio junto com a festa. É uma intervenção um pouco triste, mas, ao mesmo tempo, uma homenagem e uma grande alegria poder levar para esses espaços algo da festa que o público teria normalmente”, comentou.



A escolha das escolas seguiu a classificação do carnaval de 2020, com as seis primeiras colocadas. “A gente não tinha como fazer em todas, já que são muitas e ficam em lugares muito distintos. Para conseguir viabilizar, achamos que uma possibilidade era homenagear as seis primeiras colocadas no carnaval”, afirmou.



Nesta quinta-feira (11), as intervenções serão nas quadras da Mangueira e do Salgueiro, na Zona Norte do Rio. Na sexta-feira (12) será a vez da Beija-Flor de Nilópolis, também na Baixada. No sábado (13), a Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste, vai receber a fotógrafa e no domingo, fechando as intervenções nas quadras, será a vez da campeã de 2020, a Viradouro, de Niterói, na região metropolitana do Rio.