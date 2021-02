Município encerrou dezembro de 2020 com saldo positivo de empregos Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:12

Duque de Caxias - No momento em que a taxa de desemprego atinge 14,6% e afeta mais de 14 milhões de pessoas em todo o país, especialmente os mais jovens, a Prefeitura de Duque de Caxias criou o Programa Municipal de Aprendizagem, denominado ‘Primeira Chance’. A iniciativa funciona como um instrumento de fomento ao primeiro emprego, erradicação da pobreza e valorização do trabalho dos jovens de 18 a 20 anos de idade residentes no município. Caso o aprendiz seja pessoa com deficiência, não há limite máximo de idade.



O período de inscrições já está aberto. Estão sendo oferecidas 700 vagas, com contrato de 12 meses, que serão preenchidas mediante sorteio público que acontecerá pela internet, no dia 22/02. A carga horária de trabalho será de 30 horas semanais. Há vagas para os cargos de auxiliar de manutenção predial, assessor de apoio à gestão, auxiliar de limpeza, ajudador, agente socioeducativo, recepcionista, auxiliar de transporte, agente de apoio à integração escolar e agente administrativo.



O participante do programa receberá uma bolsa-auxílio de R$ 650, auxílio-transporte e alimentação. Além disso, os inscritos passarão por formação técnico-profissional compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico para qualificação social e profissional, nas várias áreas da administração pública. Quem tiver interesse em participar deve seguir as instruções publicadas pela Prefeitura em um edital que já está disponível no endereço eletrônico https://fundec.rj.gov.br/inscricao_dc.php?e=01 .