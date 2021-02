Comissão analisa volta às aulas presenciais na Fundec Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 17:20

Duque de Caxias - A Fundec criou uma comissão responsável pela elaboração de um protocolo de retorno às atividades presenciais nos 27 Centros de Ensino. O processo foi concluído na última semana, na sede da Fundação, autorizado pelo presidente Jonas Santana. A comissão é baseada no comitê municipal de saúde e contou com a participação do núcleo de educação da Fundec e responsáveis dos alunos que estudam na Fundação.



O objetivo é garantir que os alunos frequentem as unidades da maneira mais segura possível, com uma série de medidas para evitar a contaminação das pessoas envolvidas no ambiente escolar.



Amarildo dos Santos, pai da Alana Mickelle, aluna do Polo Social, contou sobre a importância da Prefeitura ter a sensibilidade de ouvir os responsáveis pelos estudantes.

"A pandemia ainda não acabou, mas é necessário que a gente volte à rotina, mesmo que seja aos poucos. Então, fazer parte dessa comissão, que busca assegurar que as aulas voltem de maneira segura, é saber que a minha filha vai poder se capacitar e ainda vai ser orientada a se prevenir contra o coronavírus", completou Amarildo dos Santos.



A diretora de educação, Alcineia Oliveira, disse que a elaboração do documento segue as orientações da OMS e visa estabelecer padrões sanitários, pedagógicos, de saúde e de higiene para toda a comunidade escolar.

Publicidade

"O intuito do prefeito Washington Reis é que a Fundec elabore condutas que sejam adotadas a fim de orientar as pessoas envolvidas no sistema de ensino, assim como os alunos, evitando a disseminação da doença", conclui a diretora.