Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 12:32

Duque de Caxias - Os moradores do bairro Dr. Laureano, no segundo distrito de Duque de Caxias, participaram de mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade, na manhã desta quarta-feira, 17. A ação imunizou cerca de mil idosos, com 80 anos ou mais, na praça em frente ao Hospital do Olho Julio Cândido de Brito. As doses da vacina foram disponibilizadas à população através do sistema drive-thru.

Com esta ação, que teve o objetivo de alcançar o grupo prioritário que corre mais risco de agravamento da doença, a Prefeitura de Duque de Caxias deu prosseguimento à campanha de imunização contra o novo Coronavírus no município. Depois dessa etapa, novas fases da campanha serão divulgadas pelo governo municipal, de acordo com a chegada de outras remessas com mais doses de vacinas entregues pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, cerca de 25 mil doses foram aplicadas na cidade contemplando profissionais de saúde, idosos acamados e residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos, trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação e idosos de 80 anos ou mais. Os números atualizados registram que 4.600 profissionais de saúde das redes pública e privada já receberam a segunda dose da vacina Coronavac no município.