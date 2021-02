Duque de Caxias recebe mais vacinas e aplica segunda dose em profissionais da saúde Divulgação

18/02/2021

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense suspendeu a vacinação contra o coronavírus por tempo indeterminado até que novas doses cheguem. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, o município aplicou até agora mais de 25.400 mil doses das vacinas Coronavac e Astrazeneca, alcançando profissionais de saúde, idosos acamados, idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação e idosos de 80 anos ou mais.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil informou que 11.938 profissionais de saúde das redes públicas e privadas do município receberam a primeira dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca. Quanto à segunda dose da vacina, a secretaria disse que até o momento 5.438 profissionais de saúde receberam a segunda dose da vacina Coronavac no município. O quantitativo restante destes profissionais aguardam a segunda dose da vacina Astrazeneca (Prazo de até 90 dias após a primeira dose).



Drive-Thru

Com a ação de vacinação Drive Thru, realizada na manhã desta quarta-feira, 17, contemplando o grupo de idosos de 80 anos ou mais, a Prefeitura de Duque de Caxias zerou o estoque de vacinas contra o Covid-19. A administração municipal reforçou ainda que a retomada do cronograma de vacinação no município depende agora da entrega de novas doses ao município, através do Ministério da Saúde, prevista para a próxima semana.