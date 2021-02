Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias realiza aula inaugural do ano letivo de 2020 Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 16:30

Duque de Caxias - Começaram nesta quinta-feira, 18, e vão até o dia 23 de fevereiro as inscrições para o novo processo seletivo para o lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O novo edital informa o acréscimo de 120 vagas a serem distribuídas do 6º ao 8º Ano de Escolaridade para o ano letivo de 2021. O aumento das vagas veio em função da grande procura pelo lll Colégio da PM. No concurso anterior, foram realizadas 1.876 inscrições para concorrer a 60 vagas.



Conforme o documento publicado no Diário Oficial, os interessados podem acessar o site www.sepm.rj.gov.br para fazer a inscrição pagando uma taxa de R$ 25. Além disso, o edital explica que o Colégio da Polícia Militar disponibilizará no site da SEPM a lista das inscrições deferidas.



Segundo a comandante do lll CPM/ERJ, tenente-coronel Nádia Cardoso, as pessoas que tiverem dificuldade de realizar a inscrição online poderão comparecer à unidade escolar, de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 15h e, as sextas-feiras, das 8h às 11h, durante o período de inscrição determinado no novo edital.