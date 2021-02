O prefeito Washington Reis (D) e o secretário José Carlos de Oliveira (C) se reuniram com os pacientes Divulgação

Publicado 19/02/2021 15:14

Duque de Caxias - Após quatro anos no comando da pasta da Saúde de Duque de Caxias, Dr. José Carlos de Oliveira deixou nesta sexta-feira, 19, a chefia da área. Em carta aberta divulgada nas redes sociais, o médico afirmou que está na hora de "buscar novos desafios". Já em nota oficial, a Prefeitura de Duque de Caxias encarou a saída do secretário como um "movimento natural de renovação do governo".

Para o lugar do Dr. José Carlos de Oliveira, assume dr. Antônio Manoel de Oliveira, médico com vasta experiência na área da saúde. O novo secretário de saúde de Duque de Caxias é cardiologista, membro da Sociedade de Cardiologia do Brasil, além de ter exercido a direção do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC. Segundo o comunicado da administração municipal, Antônio será fundamental para a implementação de novos projetos que serão desenvolvidos na área da saúde do município de Duque de Caxias, que contará, em breve, com um novo Instituto do Coração, entre outras unidades que serão inauguradas.

Dr. Antonio Manoel de Oliveira Neto é o novo secretário de saúde de Duque de Caxias Reprodução

Conheça mais sobre o novo secretário de saúde de Caxias:

Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Sul-Fluminense em Vassouras, 1982. Residência Médica no Hospital da Lagoa em Clínica Médica (1984/86) e em Cardiologia (1987/88). Pós-graduado em Cardiologia pelo IPGMRJ – Instituto de Pós-Graduação Médica do Rio de Janeiro, sob a preceptoria do Prof. Stans Murad Netto (1987/88). Treinamento em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista no INCor (São Paulo, 1989/91).



Mestre em Cardiologia pela UFF – Universidade Federal Fluminense em 2004, desenvolve um projeto de Doutorado na USP – Universidade de São Paulo. Possui MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Especialista em Cardiologia pela SBC e AMB e detentor do Certificado de Atuação na Área de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista pela SBCI, SBC e AMB, é Titular da SBCI.

Leia na íntegra a nota da Prefeitura de Duque de Caxias:

"A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o dr. Antônio Manoel de Oliveira, médico com vasta experiência na área da saúde, assume a pasta, a partir desta sexta-feira (19/02). A nomeação do novo secretário ocorre em função da saída do cargo do dr. José Carlos de Oliveira, que comandou a rede municipal de saúde durante os últimos quatro anos com muita competência e dedicação, ajudando a fazer da saúde pública do município uma grande referência em todo o país.

A troca aconteceu devido a um movimento natural de renovação do governo. Certamente, o Dr Antônio Manoel de Oliveira, que é cardiologista, membro da Sociedade de Cardiologia do Brasil, além de ter exercido a direção do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC, será fundamental para a implementação de novos projetos que serão desenvolvidos na área da saúde do município de Duque de Caxias, que contará, em breve, com um novo Instituto do Coração, entre outras unidades que serão inauguradas".