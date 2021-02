Operação da Polícia Militar no Vai Quem Quer, em Caxias Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 16:06

Duque de Caxias - Pelo menos três suspeitos morreram, na manhã desta sexta-feira, 19, durante operação da Polícia Militar na comunidade do Vai Quem Quer, no bairro do Capivari. De acordo com a corporação, equipe do Batalhão de Policiamento de Vias Especiais (BPVE) fazia uma ação na localidade, quando foi atacada. Os policiais revidaram e houve confronto.

Ainda segundo a PM, os criminosos morreram ainda no local.

Publicidade

Com os mortos, a polícia apreendeu dois fuzis, uma pistola e farta quantidade de drogas. A ocorrência ainda está em andamento.