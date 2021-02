Buraco interdita BR-040, em Caxias Reprodução

19/02/2021

Duque de Caxias - Um buraco em plena Rodovia Washington Luis, na altura do Capri Hotel, no sentido Serra, vem atrapalhando o trânsito para os motoristas que seguem pela via. De acordo com a Concer, empresa que administra a estrada, o reparo deverá durar pelo menos dois dias.

"Uma obra de reparo de uma rede de drenagem interdita a pista lateral da BR-040, na altura do km 122, sentido Juiz de Fora, próximo ao acesso para Duque de Caxias. O serviço deve se estender por dois dias, causando retenções para quem acessa a rodovia pela Avenida Brasil e Linha Vermellha".

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o tamanho do buraco e o trânsito causada pela interdição da via.