Rio, Salvador e Cuiabá já anunciaram que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até novas remessas

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 17:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias prorrogou até esta terça-feira, 09/03, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 aos idosos de 80 anos ou mais, que não compareceram aos locais de atendimento para a aplicação da segunda dose da Coronavac, no último dia 04/03. O objetivo é vacinar as pessoas que não conseguiram ir aos pontos de imunização na data anteriormente marcada.



Equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão aplicar a segunda dose, a partir das 8h, nos seguintes locais:

- Centro Municipal de Saúde (Rua da República, s/nº, Centro); - UPH de Campos Elíseos (Avenida Actura, 333, Campos Elíseos); - UPH de Imbariê (Rua Santa Catarina, 10, Imbariê); - UPH de Xerém (Avenida Nóbrega Ribeiro, s/nº, Vila Nossa Senhora das Graças); e UPH de Parque Equitatitva (Avenida Automóvel Clube, s/ nº, Parque Equitativa).



Os idosos devem ir até os pontos de vacinação levando o comprovante da primeira dose. De acordo com o número de faltosos no dia 04/03, a administração municipal espera o comparecimento de cerca de 360 pessoas para completar as doses de imunização contra a Covid-19.