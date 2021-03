Vacinação contra coronavírus em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 10:53

Duque de Caxias - Com as novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 10, a Prefeitura de Duque de Caxias promove durante a tarde, a partir das 16h, aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 77 anos ou mais no município. A vacinação ampliada para o grupo etário de 77 anos ou mais acontece em oito pontos de vacinação, instalados no primeiro distrito. A Prefeitura ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.

A vacinação desta quinta-feira (11) acontece em tendas instaladas em oito localidades do primeiro distrito, no sistema drive thru e também para pedestres. São estes os locais de vacinação:

- Praça da Maçonaria

- Praça da Prainha

- Restaurante do Povo (Centro)

- Praça do Parque das Missões

- Escola do Futuro (Sarapuí)

- Praça do Parque Lafaiete

- Praça da Paz (Esqueleto)

- Praça do Corte Oito