Número de pacientes infectados no estado só aumenta e sistema de saúde não dá conta de tratar a todos Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 12:49

Duque de Caxias - Um painel da Secretaria Estadual de Saúde indica que Duque de Caxias está com 94% de ocupação em CTI para pacientes com o novo coronavírus. Nas enfermerias exclusivas para o tratamento da doença, o número é de 92%. Os dados se referem a informações colhidas entre os dias 17 e 22 de março. De acordo com o Estado, a cidade da Baixada Fluminense tem 110 leitos de CTI e 25 leitos de enfermaria para Covid.



Na última semana, Duque de Caxias entrou em risco muito alto (bandeira roxa) para Covid-19, o nível máximo da escala de cinco estágios. A avaliação leva em conta indicadores como o número de mortos na última semana, a ocupação dos leitos e a procura por atendimento. Segundo protocolos do estado, neste caso, a cidade precisa adotar medidas de distanciamento social e adoção de quarentena.

Publicidade

Cidade não terá 'superferiado'