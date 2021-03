DJ Cristal lança nova música Daniel Marques/Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 10:41

Duque de Caxias - Cria da comunidade da Mangueirinha, em Caxias, DJ Cristal lança nesta sexta-feira, 26, o novo trabalho com o MC Niel, o single Aceita a Proposta. A música será lançada em todas as plataformas de música, com clipe liberado a partir do meio-dia no YouTube.

A música pode ser definida como maliciosamente elegante e traz nas suas batidas marcantes o estilo funk-balada. A parceria surgiu de um convite feito pela própria Cristal, que também assina a composição.

“Falei com Niel para fazer uma música comigo, e ele topou na hora. A letra do single é toda voltada para mim. Por isso, deixei só a voz dele na faixa. Fiquei muito feliz com o resultado. Espero que as pessoas também curtam", afirmou.

A canção é uma proposta audaciosa e sedutora. Suavemente marcado, exibe contornos de sonoridade delicada. Assim é Aceita a Proposta, cujo refrão diz: "Então, vem que eu vou te fazer / Coisas que tu nunca costumou ver / Sabe que eu não sossego até tu ceder / Aceita a proposta, se joga, se joga".



