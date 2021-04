ESPECIAL - Poluição na Baia da Guanabara.Praia da Ribeira. Na ilha do Governador. Estefan Radovicz/Agência O Dia

Duque de Caxias - A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza está realizando o 1º Mapa de Negócios Sustentáveis na Baía de Guanabara. Negócios que promovem impacto positivo para a conservação da natureza e para o desenvolvimento em 17 municípios da bacia hidrográfica têm a oportunidade de ganhar visibilidade e integrar uma rede de atores estratégicos para o desenvolvimento econômico da região.

Aqueles que estão interessados em participar da iniciativa podem se inscrever gratuitamente, em formulário on-line, até o dia 16 de abril. O mapeamento teve início na quarta-feira, 17 de março.

Em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Instituto humanize e Sebrae Rio, a iniciativa irá identificar e conectar produtos, serviços e tecnologias de impacto positivo em 17 municípios que integram a Baía de Guanabara. A proposta tem como objetivo contribuir para a transformação da realidade socioeconômica e ambiental da região a partir do fortalecimento de negócios que trazem impacto ambiental positivo para as cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá, além de parte de Cachoeiras de Macacu, Maricá, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio Bonito e Rio de Janeiro.

“A partir deste retrato de negócios de impacto positivo nos 17 municípios que fazem parte da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, esperamos contribuir com o fortalecimento desse tipo de empreendimento e conectar os principais atores do território. Buscamos valorizar pessoas e empresas que promovem iniciativas positivas para o meio ambiente, sociedade e economia”, afirma o gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, Guilherme Karam.

Além da inscrição de startups, empreendimentos e organizações da sociedade civil que desenvolvem produtos, serviços e tecnologias sustentáveis, a chamada também convoca protótipos que tenham modelos de negócio sustentáveis com o propósito de beneficiar o meio ambiente. O mapeamento é voltado a setores como agricultura, pecuária, manejo florestal, aquicultura, pesca, maricultura, turismo, saneamento e produtos e serviços sustentáveis.

“Estas informações nos ajudarão a traçar ações para região nos próximos anos e a conectar diferentes atores com o intuito de fortalecer os negócios, contribuindo inclusive com a retomada econômica para a região frente aos impactos causados pela pandemia que ainda enfrentamos”, conta Karam.

O resultado do mapeamento será apresentado em maio. Os negócios integrantes do mapa farão parte de uma rede de impacto com instituições estratégicas que atuam no desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região e ainda terão acesso, em primeira mão, às novidades sobre o movimento que as instituições organizadoras da iniciativa estão construindo para a Baía de Guanabara. Além disso, os três negócios de maior destaque ganharão visibilidade em ações de comunicação dos organizadores. Informações sobre elegibilidade, critérios de avaliação e cronograma podem ser acessadas no regulamento completo disponível no link de inscrições: https://bit.ly/2Pm7KQ9.