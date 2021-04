Carga recuperada em Duque de Caxias Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:32 | Atualizado 05/04/2021 15:33

Duque de Caxias - Um assalto ocorrido neste domingo, dia 4, terminou com um preso, um refém libertado e uma carga avaliada em R$ 30 mil recuperada pela PRF. O fato ocorreu na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.

Policiais Rodoviários Federais realizavam um atendimento a acidente de trânsito quando foram alertados por usuários da via que um caminhão tipo baú havia sido roubado por um veículo de cor branca, no via conhecida por Arco Metropolitano. A equipe, então, passou a procurar pelo caminhão e conseguiu abordá-lo na BR-040.

Publicidade

No interior do veículo se encontrava um dos criminosos, bem como o motorista do caminhão, que era mantido refém. Além da prisão, os policias apreenderam um simulacro de pistola e dinheiro em espécie.

Ao todo, o caminhão transportava 32 toneladas de madeira Jequitibá. Posteriormente o criminoso confessou que a carga roubada seria levada para a comunidade da Pedreira. O caso foi encaminhado a Polícia Civil.