Celulares foram apreendidos em ação da PM em Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 14:13

Duque de Caxias - Um homem foi preso em flagrante com vários celulares roubados no bairro Centenário, em Duque de Caxias, nesta segunda-feira, 5. Cerca de 16 celulares foram apreendidos com ele.





De acordo com os PMs do 15º BPM, ele estava armado com uma pistola. A ocorrência foi registrada na 60 DP (Campos Elíseos).