Jovens do Primeira Chance recebem salário em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 10:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias efetuou, nesta quinta-feira (08/04), a primeira remessa de pagamento para os jovens do programa Primeira Chance. Os recém-contratados recebem, neste pagamento, um valor proporcional, referente aos três dias trabalhados do mês de março, acrescido do valor integral dos auxílios transporte e alimentação.

O arquivo com o pagamento já foi enviado para o banco e os jovens devem aguardar, provavelmente até esta sexta-feira, 10, para terem os valores disponíveis para movimentação nas contas bancárias.